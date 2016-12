Eaagle apporte le text mining cartographique en bureautique, détail du produit et de leur stratégie ?

Youvox Tech a assisté ce matin à une présentation très intéressante de la société Trivium Soft sur son logiciel Eaagle Full Text Mapper.

L’approche de ce progiciel permet d’analyser et de cartographier des textes sans aucun travail préalable contrairement à de nombreux outil de text mining qui requièrent un apprentissage parfois long et complexe.

Eaagle est né d’un constat : l’ère de la communication a libéré l’expression libre via le Web et le succès des forums et des blogs, via les intranets des entreprises, et via des enquêtes d’opinion et de satisfaction permanentes. Chacun est invité à donner son avis sur tout, mais qui a aujourd’hui le temps et les moyens d’analyser ce flux continu d’information ?

D’un simple clic le logiciel Full Text Mapper analyse et cartographie des données sous différents formats : Word, Excel, PDF, PowerPoint, HTML. Ces données sont triées et les thèmes identifiés afin d’être cartographié et affiché avec une représentation visuelle. L’utilisateur peut éditer un rapport sans perte de temps et sans formation préalable.

Le but de cette technologie est d’identifier les occurrences de mots, de les lier entre eux et d’en donner une représentation graphique pertinente.

Les thèmes sont ainsi facilement identifiables quelle que soit leur fréquence. Même les signaux faibles sont pris en compte. La carte obtenue peut être explorée, modifiée à volonté. A partir de filtres et de tris croisés pertinents, l’analyse s’affine. Il est également possible de sélectionner les verbatims les plus représentatifs et d’exporter le rapport de synthèse qui reprend les thèmes identifiés et les verbatims associés

Comme le logiciel ne s’appuie pas sur une analyse sémantique, il est fonctionne dans toute les langues utilisant l’alphabet latin.

Mode d’emploi :

Etape 1 : Lancez FTM directement à partir de données brutes Word, Excel, PDF, PowerPoint, HTLM (sans aucune préparation requise)

Etape 2 : Explorer la carte, découvrez les thèmes

Etape 3 : sélectionnez les verbatim les plus représentatifs puis exportez le rapport de synthèse Word qui reprend les thèmes identifiés et les verbatim associés

Eaagle, présidée par Yves Kergall, repose sur une technologie de cartographie d’information. La société a été fondée par le mathématicien, philosophe et sociologue, Michel Authier, et par le philosophe et épistémologue, Michel Serres.

« Chez Eaagle, fidèles à la pensée de Michel Serres et Michel Authier, nous pensons que rendre visuelle l’information, aussi complexe soit elle, c’est rendre performants celles et ceux qui savent la transformer en valeur par l’action de l’intelligence : c’est notre métier, notre vocation. » souligne Yves Kergall, président d’Eaagle.

La société a également été sélectionnée par OSEO ANVAR et par MICROSOFT dans le cadre du programme IDEES+ (Initiative pour le Développement Économique des Éditeurs de logiciels et des Start-up).

De premiers clients ont adopté ce progiciel aux Etats-Unis et en Europe, parmi eux : Airbus S.A.S, Accenture, Cap Gemini CS, United Nations, Herman Miller...

Eaagle Full Text Mapper semble être une bonne solution pour prendre connaissance des quantités de textes que nous recevons chaque jour (emails, pièces jointes, revue de presse, recherches sur Intranet et sur Internet, courriers, rapports …)

La stratégie orientée B to B, éditeur de logiciel.

Si cet outil apporte un atout indéniable à certaines entreprises en leur permettant de rapidement de dégager des idées clés sur de grandes quantités de texte, cet outil peut également s’adresser au grand public pour améliorer la pertinence de la recherche d’un moteur comme Google.

A ce stade de développement c’est encore manuel puisqu’il faut tout d’abord importer les données sous forme de fichiers htlm, pdf ou texte, puis les analyser, mais la société d’origine française, également installée aux Etats Unis, travaille déjà à une offre permettant d’’indexer de sites web et d’en rapatrier les résultats sous forme de carte.

En voici un exemple avec l’analyse de textes issus des discours de Nicolas Sarkozy et de Ségolène Royal pendant la campagne présidentielle.

Un autre exemple plus récent basé un widget qui recueille en temps réel les avis des internautes américains sur la campagne de Mc Cain et d’Obama. Vous pouvez d’ailleurs vous rendre directement sur le site en ligne : ici

Nous avons également pu voir des exemples de raffinement de la pertinence après une recherche sur Google et l’utilisation d’ilots graphiques pour identifier et associer plusieurs termes, ce me paraît très judicieux.

C’est la raison pour laquelle je crois à la pertinence d’un produit de ce type mais j’ai un peu de doute sur la stratégie adoptée. Il reste bien sûr à le rendre encore plus simple d’utilisation pour le grand public voire de l’intégrer directement dans les processus de recherche d’un moteur en ligne.

Et c’est sur ce point que la stratégie de Trivium me paraît peu agressive, voire décalée. Fidèle à son marché actuel, Trivium Soft est parti sur un mode commercialisation à la licence auprès d’entreprises ou avec des partenaires comme Accenture. Pour ma part je pense qu’il serait plus judicieux de faire une spin off de cette activité et de créer une autres entreprise dédiée à Eaagle.

Cela permettrait d’adresser une tout autre clientèle et dans un premier lieu les moteurs que sont Google, Yahoo et Microsoft mais également les acteurs plus petits et plus ciblés comme Ask.com. Plus largement tout le marché des éditeurs de sites web.

Parallèlement j’envisagerais la tournée des VC américain, même si la période n’est pas des plus fastes, il y a toujours de VC actifs. Une levée de fonds aux Etats-Unis crédibiliserait encore plus la technologie. Peu de doute que cela déclencherait l’intérêt d’un gros du marché en vue d’un rachat de technologies ou d’un accord pluriannuel très lucratif.

Et vous qu’en pensez-vous ?