Les grands groupes de médias américains plombés par les dettes cherchent des liquidités. Quels sont les risques ?

Si la situation de la presse américaine n’est pas une grande surprise après tous avertissements sur ces trois dernières années, les positions difficiles de grands groupes comme News Corp, Disney, Time Warner ou Viacom sont directement liées à la crise de liquidités.

Naturellement les entreprises qui se sont largement endettées subissent de plein fouet la contraction du crédit. Les groupes de médias ont déjà annoncé que leurs résultats seraient inférieurs aux attentes initiales, ce qui ne va pas les aider à refinancer leur endettement.

CBS a prévenu qu’il allait passer 14 milliards de dollars en goodwill pour refléter la perte de valeur de ses stations de radios.

A situation est pire pour Viacom qui a vu sa dette bondir de 1 milliard à plus de 9 milliards de dollars en un an. Rien que les intérêts lui coûtent plus de 200 millions par trimestre. Il va certainement lui falloir rééchelonner sa dette et renégocier avec des banquiers peu enclins à laisser filer des liquidités raréfiées. L’action du groupe a d’ailleurs baissé de 30% depuis fin juillet malgré le rebond de ces derniers jours.

Les autres groupes de médias n’ont pas encore annoncés de mesures de restructuration de leurs dettes mais il est fort probable qu’ils soient dans une situation comparable.

La situation est bien pire pour les groupes de presse.

Le groupe Tribune a plus de 7 milliards de dollars de dette et va certainement devoir vendre des actifs et encore restructurer. Les deux autres grands du secteur : Gannett et McClatchy négocient également et se trouvent face à des banquiers qui relèvent leurs taux d’intérêts ce qui contribue à accélérer le déclin.

Nous ne sommes donc pas à l’abri de nouvelles faillites dans le monde des médias et si les groupes multimédias comme News Corp sont à l’abri, les groupes de presse sont de plus exposés à l’instar de Ziff Davis qui a déjà fait faillite.

