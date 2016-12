Time Magazine se restructure et supprime 600 postes

Après les groupes de quotidiens américains qui ont annoncé des milliers de suppression de postes, c’est au tour des magazines de souffrir de la concurrence d’internet et de la crise actuelle qui amplifie leurs dégradations.

Le géant américain des magazines, Time Magazine vient d’annoncer son intention de supprimer 600 emplois dans ses titres. Pour le moment aucune suppression de magazine n’est envisagée mais certains titres pourraient voir leur activité réduite largement.

Le groupe va structurer ses 24 magazines autour d’univers thématiques qui comprendront à la fois les titres papier et les sites internet de l’éditeur.

Ces trois divisions seront entraînées par les News comprenant Fortune et Money, le divertissement et le people et le style de vie

La mutualisation de rédaction et de coûts de production de contenus devrait permettre à l’éditeur de maintenir ses activités.

Le marketing et les ventes devraient également être mutualisés.

Articles en relation :

Mc Graw Hill, l’éditeur de Business Week supprime 270 postes

Presse magazines : les éditeurs américains se restructurent et licencient massivement, conjoncture ou situation durable ?

Les grands groupes de médias américains plombés par les dettes cherchent des liquidités. Quels sont les risques ?

Etat Généraux de la Presse : le Président Sarkozy veut-il nationaliser les journaux ? Décryptage et analyse

Alain Weill, Nextradio, croit fermement à l’avenir de la presse et au modèle low cost

Journaux américains et publicité : en récession !

Rupert Murdoch prédit la fin des journaux imprimés

Les propos de Murdoch : que de réflexions pour les titres français

Le groupe d’édition américain Ziff Davis est en faillite, incident isolé ou tendance structurelle ?

Les revenus des journaux sur internet augmentent, mais la pub papier continue de décliner. Un espoir pour les grands généralistes ?

Journaux en ligne : revenus en hausse, journaux papiers : revenus en berne

Etats-Unis : les revenus publicitaires de la presse magazine ont baissé de 8,8% au 3ème trimestre

Les revenus du web stagnent dans les journaux américains

La crise accélère la chute des journaux américains

Le quotidien américain, New York Sun va fermer

Un journal californien teste la délocalisation en off shore une partie de sa rédaction

Le groupe de presse américain McClatchy va supprimer10% de ses effectifs