Des pirates rendent Amazon gratuit, cadeau de noël

Le site américain TorrentFreak relate une information étonnante. Des hackers auraient réussi à développer une extension de Firefox qui permet de faire ses emplettes sur Amazon et de partir sans payer.

Ces Hackers qui se nomment eux même les Pirates Of The Amazon, ont mis en ligne leur petit programme sur le site de peer to peer The Pirate Bay qui avait déménagé ses serveurs en Egypte au printemps pour échapper à la justice Suédoise.

Quand l’add-on de Firefox est installé il propose un bouton « Download 4 Free » sur les pages d’Amazon et cela fonctionne pour tous les produits numériques distribués en ligne. Donc pas réjouissances trop rapide on ne peut pas se faire expédier les derniers APN ou téléphones mis en vente sur Amazon.

Ces hackers communiquent sur leur projet en expliquant qu’ils veulent redéfinir les modèles de distribution sur Internet. Hum….