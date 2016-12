Hulu étudie son implantation en Allemagne, en France et au Japon. Des conséquences pour les chaînes de télé

Sans surprise, le site vidéo, entreprise commune de News Corp et de NBC envisage une internationalisation dans les pays très avancés en terme de vidéo en ligne et d’IPTV.

La France est naturellement dans les pays de tête et nous pourrions donc bientôt pouvoir regarder des séries gratuitement financé par la publicité.

Il faut rappeler que FIM, Fox Interactive Media a déjà implanté son unité commerciale publicitaire depuis de nombreux mois en France et qu’il semble évident qu’il s’agit d’un début pour toutes les activités en ligne de News Corp. Je ne serai pas surpris de l’arrivée d’un Wall Street Journal.fr adapté au marché français face à la Tribune et aux Echos.

Jason Kilar CEO d’Hulu

Pour le moment Hulu va certainement jouer profil bas car les séries à succès sont achetées par TF1 et M6 et le studio Fox ne va pas se priver de ces revenus de plus de 100000 euros l’épisode.

Mais à terme et dans ce mot se joue toute l’évolution de la chaîne de valeur audiovisuelle, lorsque les chaînes traditionnelles verront leurs audience s’émietter, il sera peut être plus lucratif au studio de commercialiser en direct l’espace publicitaire relatif à ses contenus.

Un danger qu’il faut considérer pour les diffuseurs qui doivent entamer leur mutation à marché forcée.

C’est vraisemblablement pour contrer cette stratégie que le site WAT de TF1 a annoncé son repositionnement dans les contenus produits par de professionnels.

Il ne sera néanmoins pas facile à la filiale de la chaîne de contrer un concurrent qui produit ses propres contenus alors que TF1 doit négocier les droits dans un contexte français des droits d’auteurs totalement archaïque face à la problématique.

