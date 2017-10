La crise économique va-t-elle favoriser le LTE face au Wimax ?

Clearwire, l’opérateur américain issu d’une co-entreprise entre Clearwire et Sprint Nextel vient d’annoncer que le déploiement de son Wimax aux Etats-Unis serait moins rapide que prévu.

Il faut en effet au consortium, dans lequel ont investi 3,2 milliards de dollars : Google, Intel, Comcast, Time Warner Cable, plus de 2 milliards supplémentaires pour déployer son infrastructure.

Compte tenu de la situation du crédit, il va être difficile à Clearwire de trouver cette somme sur 2009.

L’entreprise revoit donc à la baisse ses prévisions de déploiement pour adapter son cash flow au réalités économiques.

Cette situation pourrait bien profiter aux tenants du LTE et si vous avez bien suivi ce dossier sur YouVox Tech, nous avons souvent donné avantage au Wimax en raison de son avance opérationnelle sur le LTE.

D’après de nombreux spécialistes et équipementiers impliqués dans les développements du Wimax et du LTE, le premier a une avance d’environ deux ans sur le second. Cette disparité donnait un avantage compétitif potentiel important aux propriétaires de licence Wimax car elle leur permet de déployer une infrastructure mobile 4G sans que sur concurrents ne puissent réagir.

La crise est peut être en train de niveler le retard du LTE car si pour des raisons financières les réseaux Wimax ne se développaient pas en 2009 ou en 2010 au plus tard avec de vraies offres commerciales, les opérateurs « traditionnels » ayant une plus forte base de clientèle auraient le temps de déployer leurs réseaux 4G en LTE.

Il sera alors plus difficile aux opérateurs Wimax de se différentié et il n’y aura plus que l’argument tarifaire.

Rien n’est jamais joué mais c’est un coup dur pour le Wimax qui avait pourtant passé jusqu’ici tous les écueils. Il reste néanmoins encore au LTE de ses preuves industrielles en déploiement opérationnel à grande échelle et ce pourrait être une nouvelle inconnue si cette technologie prenait du retard.

