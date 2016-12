Internet nomade avec une clé 3G+, essai et gros soucis hors de Paris

A la lecture de cet article vous aller penser que j’ai vraiment cumulé tous les problèmes possibles mais tout est rigoureusement et malheureusement véridique.

Tout a commencé par des vacances programmées aux sports d’hivers …

Comme la plupart d’entre vous, mes activités me demandent de rester connecter à Internet et les nouvelles offres de clés 3G m’ont convaincu de tester le service.

J’ai donc commencé par vérifier la couverture réseau sur les cartes affichées par les opérateurs et la station dans laquelle j’allais est bien desservie puisque les trois opérateurs couvrent la zone en 3G+.

Je compare donc les offres tarifaires et les propositions et me tourne vers Orange qui propose des forfaits utilisables sur 15 jours alors que Bouygues et SFR les proposent à la journée. Comme je pars 10 jours, l’offre d’Orange, quoique plus chère, me correspond mieux.

Me voici donc le dimanche 14 décembre à commander sur le site internet de l’opérateur une clé 3G+ avec livraison sous 4 jours. Cela me laisse largement le temps d’être livré pour un départ le 26.

Je rempli consciencieusement tous les champs proposés et valide ma commande. Je reçois confirmation par email avec un lien m’invitant à vérifier l’état de l’avancement sur le site d’Orange.

Le mardi 16 décembre, je vérifie par acquis de conscience si la commande est bien en cours de traitement et suis surpris de découvrir que mon compte ne comporte aucune commande. Un peu surpris j’appelle le service client qui me confirme néanmoins que ma commande est en cours de traitement mais que le site n’est pas toujours à jour (sic). Mais je suis rassuré.

Le mercredi 1er décembre, ma commande est bien visible et le statut de la livraison par Chronopost est valide. J’attends donc ma livraison pour le 18 ou le 19.

Ne voyant rien venir le jeudi, je consulte de nouveau le statut qui indique « client absent », chose très étonnante car j’étais présent. Le suivi client indique que Chronopost doit passer le lendemain.

Je re-consulte de nouveau le vendredi pour constater cette fois ci que le statut indique « codes d’accès non fournis, livraisons impossible ». Là je commence à me fâcher et appelle le service client d’Orange qui m’affirme ne rien pouvoir faire mais en insistant un peu énervé fini, après plusieurs minutes, par me communiquer le numéro d’appel de Chronopost.

J’appelle donc le transporteur sur un tarif de 0,15 € la minute pour m’entendre dire que le code d’accès n’étant pas fournis, le livreur ne peut déposer les colis. Je précise à mon interlocutrice qu’il y a un bouton d’appel pour le gardien et qu’UPS ou Fedex me livrent régulièrement des paquets sans aucun problème. Bref pas le peine de discuter plus longtemps, je communique toutes informations nécessaires (codes d’accès, n° de portable de fixe etc…).

Avec cela on me garanti que je serai livré dans la matinée du lundi 19. Je reste donc à attendre ma commande et rien ne vient. Un peu soupçonneux, je découvre en fin d’après midi que le statut est toujours « pas de codes d’accès livraison impossible ».

Là je me mets vraiment en colère et rappelle le mardi matin Chronopost. On m’assure que je serai livré mardi matin sans faute. Le jeudi étant noël et mon départ prévu le vendredi, j’insiste sur l’importance de la livraison.

Inutile de vous dire que le mardi matin je scrute attentivement le statut de ma livraison pour découvrir de nouveau vers 13h que le livreur est soi-disant passé sans pouvoir livrer. Je deviens carrément furieux et rappelle le service client de Chronopost qui me propose de venir retirer le paquet dans leur centre de tri de Paris dans le 18ème car le livreur ne peut pas repasser.

Comme je n’ai pas le choix je perds plus d’une heure pour aller cherche mon colis mais enfin j’ai ma clé 3G.

Le test peut commencer

Je suis attentivement les instructions d’installation qui sont d’une simplicité enfantine puisqu’il suffit d’introduire la clé dans un port USB.

L’installation commence et pas de chance çà bloque. Rien à faire cela ne s’installe pas. Comme il est déjà tard, j’attends le mercredi matin pour appeler le service support. Après plusieurs interlocuteurs et presque une heure de perdue, on m’indique que le problème est complexe et qu’un technicien va me rappeler sous 3 à 5 jours !

Comme je ne peux pas attendre, je décide de réinstaller complètement mon PC.

Quelques heures plus tard, je réessaie de nouveau d’installer la clé 3G sur un portable sous XP SP3 tout propre et cela fonctionne.

Je crois enfin être sorti des problèmes.

Je me connecte avec la clé, accède au portail Orange et cherche à récupérer les 2H gratuites promises avec la promotion. Pas de chance, l’interface me demande un code promotion qui ne m’a pas été fournie. Ca continu.

Après avoir commandé par internet un « pass » de 6h je peux enfin me connecter avec ma clé. Je pense être sauvé.

Les tests sur site.

Arrivé à Megève, j’essaie évidemment de me connecter au réseau et cela semble à peu près fonctionner bien que le débit de connexion soit aléatoire car par moment je ne peux pas accéder au portail Orange et à d’autres moments je reçois des emails de plusieurs méga octets en quelques secondes.

Quoiqu’il en soit cela fonctionne à peu près jusqu’au 30 décembre.

Le 31 j’essaie de nouveau de me connecter et là plus aucun accès possible au portail de connexion d’Orange. J’ai beau avoir le réseau 3G+ comme le confirme cette copie d’écran, au bout de plusieurs minutes je n’arrive pas à télécharger plus de 50Ko de données et mon navigateur déconnecte. Cela sera identique tous les jours suivant.

Inutile de préciser que je ne suis pas satisfait de cet essai mais le meilleur reste à venir

Rentré dimanche 4 janvier 2009 sur Paris je redécouvre les joies de la connexion ADSL.

Lundi 5 vers 12h j’ai un appel du service support d’Orange qui me propose de m’aider à dépanner ma clé 3G suite à ma demande du 24/12 !

Je conclu ici et vous invite à partager vos expérience en la matière car je présuppose que cela arrive également avec les autres opérateurs ?