Yahoo et Google tentent d’éviter une procédure antitrust. Microsoft est en embuscade, et Apple ?

Depuis l’annonce de leur accord sur la publicité en ligne, Yahoo et Google font face à des pressions, tant de la part de leurs concurrents comme Microsoft mais surtout des annonceurs et des agences qui craignent un monopole de fait.

Dans les faits ce serait bien le premier et le second moteur de recherche du web qui s’allieraient dans la publicité en ligne.

Yahoo utiliserait les technologies de Google dans ses sites ce qui le rendrait encore plus dépendant de Google. Rien de surprenant donc que tous les acteurs dans la chaîne de valeur soient contre cet accord.

Il est même d’ailleurs surprenant que les dirigeants de Yahoo se soient engagés dans cette voie car elle réduit considérablement leur indépendance. L’antipathie, pour ne pas dire plus, avec Microsoft doit être énorme pour tenter d’échapper à l’éditeur par ce biais, du moins provisoirement.

Car rien n’est définitivement joué et il serait assez surprenant que cet accord soit accepté par les autorités antitrust aux Etats-Unis et en Europe.

Si finalement un accord à minima est autorisé, cela ne freinera pas les velléités de Microsoft qui reviendra certainement à la charge.

A moins que ce ne soit Apple ?

En effet tant Microsoft qu’Apple disposent d’importantes réserves en cash et le statut particulier de Yahoo le rend très attractif. Le portail californien est l’un des acteurs qui génère le plus de trafic dans le monde et si la fusion avec AOL se réalise, sa valeur, en tant que site de destination n’en sera qu’augmenté.

Dans l’évolution des modèles économiques qu’a anticipé Microsoft et que connaît bien Apple, Yahoo est une proie bien tentante dans une période où le cash est le nerf de la guerre.( Les grandes techno américaines et la tempête financière.)

Apple va devoir faire évoluer son modèle car l’iPod va arriver en fin de vie, l’iPhone va être concurrencé en 2009 par tous les fabricants de téléphones et il va falloir trouver des relais de croissance sinon le cours de bourse va s’effondrer. Il a déjà perdu presque 30% de sa valeur en quelques mois. Un site comme Yahoo allié à la Pomme serait extrêmement valorisant pour conserver la domination de la vente de contenus en ligne d’iTunes.

Hors c’est sur le service/contenus que va se jouer la prochaine bataille. Les opérateurs télécom ont réussi à faire plier la Pomme sur son modèle de commercialisation de l’iPhone V1 qui donnait la part belle à Apple et à l’Apple store. Maintenant il faut qu’Apple reprenne l’avantage et Yahoo pourrait l’y aider efficacement.

Qu’en à Microsoft il reste toujours dépendant très largement de la vente de logiciel sur un modèle de vente à l’acte qui va s’amenuiser. Il lui faut donc renforcer MSN et Yahoo reste le moyen le plus rapide de revenir sur Google. Un rapprochement MSN-Yahoo-Facebook donnerait un avantage certain à l’éditeur de Redmond.

Articles en relation :

Deal Google Yahoo, le portail sacrifie son avenir

Microsoft Yahoo, ce n’est peut être pas fini

Microsoft renonce à racheter Yahoo ou ruse de guerre ?

Une fusion Yahoo AOL serait-elle profitable ?

Microsoft-Yahoo contre Google : les parts de marché respectives

Google passe numéro 1 des sites les plus visités aux US devant Yahoo

Core business de Google bientôt plus gros que celui de Microsoft !?

iPhone 3G, Apple revoit sa stratégie, aveux d’échec ?